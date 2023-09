Il est indéniable que Jonathan Cohen a laissé une marque indélébile avec ses séries, "La Flamme" et "Le Flambeau". L'acteur a réussi brillamment le défi de conquérir le public avec ces parodies fictives. "Le Flambeau" s'est inspiré des codes de Koh Lanta, mais avec une touche d'humour absurde, tandis que "La Flamme" était une adaptation humoristique du Bachelor. Canal+, la chaîne de diffusion, rapporte que ces deux séries cumulent plus de 100 millions de visionnages.

Sans surprise, de nombreux fans espèrent ardemment une suite pour "Le Flambeau". Après de nombreuses spéculations, Jonathan Cohen a finalement brisé le silence en confirmant qu'une suite était bel et bien en préparation. Il travaille activement sur ce projet et promet que nous retrouverons une partie du casting original. Cette troisième saison devrait comporter neuf épisodes et s'inspirer de l'émission "Recherche appartement ou maison" avec Stéphane Plaza. D'ailleurs, les fans ont déjà trouvé le titre parfait : "Le Trousseau" !