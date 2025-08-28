Journée Portes Ouvertes
RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité français, vous ouvre ses portes le 27/09/2025 de 9h à 16h : - Profitez de plusieurs ateliers en autonomie pour découvrir nos activités (inscription recommandée/ accessible à tout public). - Découvrez notre poste électrique d’Illzach au cours d’une visite de 1h30. Merci de vous présenter 20 minutes avant le créneau sélectionné pour le temps d'accueil (inscription obligatoire/ places limitées/ accès restreint voir ci-dessous). ATTENTION : Chaussures fermées obligatoires pour l'ensemble de la visite. Les femmes enceintes, les personnes porteuses d’implants médicaux et les enfants de moins de 8 ans ne sont pas autorisés à visiter le poste électrique pour des raisons de sécurité. Réservation jusqu'au 27 septembre 2025 (inclus) : https://my.weezevent.com/journee-portes-ouvertes-JPO-RTE-Illzach RTE - GMR Alsace, 15 Avenue de Hollande, 68110, Illzach France
Lieu
68110 Illzach
Date
du 27 septembre 2025 à 9h00
au 27 septembre 2025 à 16h00