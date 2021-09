Ce dimanche 19 septembre sera organisée une journée "Sport pour tous” au centre nautique de Kaysersberg. C’est le club Aquateam de Kaysersberg qui est à l’origine de cet événement dont le but principal est de valoriser les pratiques partagées du sport. Philippe Grob membre du club aquateam de kaysersberg nous explique : "C'est une journée destinée à valoriser le handisport et un thème qui est cher au niveau du club et au niveau départemental, la pratique partagée du sport entre personne valide et personne en situation de handicap. L 'objectif est de montrer que des personnes ayant un handicap peuvent très très bien pratiquer un sport avec une personne valide"

Pour se familiariser au handisport, rien de mieux que de tester directement. Il y aura des séances d’essais de vélo en tandem, de VTT , de plongée aussi.. des pratiques à chaque fois adaptées à différents handicaps. Du coup, si vous venez avec une personne déficiente visuelle par exemple, vous pourrez tester avec il ou elle une ballade en tandem. Mais surtout vous pourrez vous même être à la place de la personne en situation de handicap :

"On aura des bandeaux pour mettre les personnes valides en situation de non voyant. C'est une sensation étrange sur le fait mais c'est une expérience très intéressante. Se mettre à la place de ces personnes, ça rend humble. Ça nous remet un peu les pieds sur terre" ajoute Philippe Grob.

Outre ces séances d’essai et ces mises en situation , plusieurs représentants d’associations handisport seront présents pour répondre à vos questions, pour vous informer : le CD Handisport du Haut-Rhin, l'association France AVC 68, l'association INSULIB et l'association le Champs de la Croix.

Cette manifestation s'adresse bien sûr à un public aussi large que possible mais aussi aux différents clubs sportifs de la région parce que dans ce domaine du handisport , il y a encore beaucoup de chemin à faire.

La journée "Sport pour tous" aura lieu ce dimanche 19 septembre de 9 à 17h au centre nautique de Kaysersberg. C’est gratuit.

retrouvez toutes les informations sur le site www.aquateamkaysersberg.com/