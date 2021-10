C’est à 15h cet après-midi que sera officiellement inauguré l’événement toujours très attendu : Journées d’Octobre / Folie’Flore !

Cette manifestation est devenue incontournable dans l’automne haut-rhinois. C’est une tradition bien ancrée qui remonte à plusieurs années maintenant. Laurent Grain, directeur général du parc des expositions de Mulhouse nous explique : " C’est un monument historique du patrimoine mulhousien. Une manifestation qui a 61 ans et qui, au départ, est née d'une demande des agriculteurs. Ils voulaient faire de la vente directe aux habitants de la ville, donc le monde n’a pas beaucoup changé. Cette manifestation a grandi au fil des années pour devenir, je pense, un des événements principaux de l’agglomération avec aujourd'hui une vingtaine de restaurants et 200 exposants présents.”

Des artisans présents en nombre donc cette année encore et des artisans locaux pour la très très grande majorité. " Ce sont 99% d' artisans régionaux ! C’est réellement l’un des engagements des Journées d'Octobre : avoir une proximité avec le territoire ! Les gens qui sont là sont des gens ancrés dans le territoire.” ajoute M. Grain.

Et puis, évènement dans l’évènement : Folie Flore ! On ne sépare plus les Journées d’Octobre et Folie' flore. C’est un grand succès populaire qui se confirme d’année en année. " Folie'flore c' est un spectacle son et lumière sur les jardins. En tout, ce sont plus de 500 m de circuit de visite avec des spectacles mis en son, avec des jeux de lumières qui pour une partie maintenant sont sous des chapiteaux noirs. Donc même en pleine journée on peut profiter du spectacle" indique avec enthousiasme Laurent Grain.

Autant vous prévenir avec la thématique “fleurs coupées” cette année, vous en prendrez encore pleins les yeux. Il y a des créations et des mises en scènes spectaculaires !

Les Journée d’Octobre / Folie Flore débutent aujourd’hui avec la mise en place d’un protocole sanitaire. Protocole incluant la présentation d’un pass sanitaire. Les organisateurs sont confiants même s’ils tablent sur une petite baisse de fréquentation. Le directeur du parc expo nous le confirme : "On s est fixé un seuil minimum à 100 000 visiteurs. Cela ferait une baisse de 30% de la fréquentation habituelle. On craint que le pass sanitaire et les éléments de la crise sanitaire soient un frein. Mais on reste confiants. Beaucoup de réservations ont déjà été effectuées en ligne. On est dans une spirale positive."

Pour découvrir les Journée d’Octobre / Folie Flore :

Dates et horaires :

Du Jeudi 7 Octobre au Dimanche 17 tous les jours de 10h à minuit (fermeture de l'accès 1h avant)

Sauf le jeudi 7 (ouverture à 15h) et le dimanche 17 (fermeture dès accès à 19h)

Tarifs :

Accès aux Journées d'Octobre (hors Folie'Flore) : 2€

Accès aux Journées d'Octobre + Folie'Flore

Adulte : 8€ (tarif réduit sur la billetterie en ligne jusqu'au 26/09 : 6,50€)

Tarif réduit (carte d'invalidité) : 6,50€

7-15 ans : 6,50€

Entrée gratuite pour les - 7 ans

Inscription, billetterie ou réservation :

https://www.parcexpo.fr