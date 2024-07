Crédit : Wikimedia Commons by EddyLlrg

La chanteuse française a remporté un prestigieux concours de chant, l’équivalent de la Star Academy en Chine : Cheng Feng 2024. L’artiste de 34 ans a émerveillé des dizaines de millions de téléspectateurs et a remporté la finale le 27 juin. L’émission regroupait 36 femmes, toutes connues en Chine, et s'est déroulée sur une période de quatre mois. Parmi les participantes, seulement six, dont Joyce Jonathan, étaient étrangères. Cette victoire lui confère un statut de star dans toute l'Asie.