L'acteur américain exprime son attachement à la France, en particulier à une région spécifique : le Maine-et-Loire, et plus précisément à la commune de Vauldenay où résident ses parents depuis de nombreuses années. Il trouve une source de paix et de tranquillité lors de ses visites là-bas, appréciant tant les paysages que la lumière, l'histoire, la cuisine et les vins de la région.