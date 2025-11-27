Son album de reprises s’est écoulé à plus de 160 000 exemplaires, sa tournée des Zéniths est un carton. Et d’ailleurs cette tournée a permis de rassembler plus d’un million de spectateurs. Un véritable record pour un artiste solo en France, et le deuxième plus gros chiffre de fréquentation d'une tournée française, après l'Arena Tour d'Indochine. Incontestablement Julien Doré est au sommet de sa carrière !

Moment idéal pour lui de se lancer un nouveau défi dans sa carrière. Le chanteur partira en Amérique du Nord pour une série de sept concerts. Entre le 29 avril et le 17 mai, il fera escale à Montréal et Québec avant de vivre le rêve américain à Washington, New York, Miami, Los Angeles et Oakland.Julien Doré proposera une version différente de son show car les salles seront plus petites. C’est sur instagram qu’il a annoncé cette bonne nouvelle tout en adressant un message à Taylor Swift“Coucou ma Taylor. Dis, je passe une tête [en] avril / mai par chez toi. Si tu veux passer voir le show, hésite pas”

En attendant de savoir si Taylor Swift répondra à l’invitation de Julien Doré, on vous rappelle qu’il sera en concert à Strasbourg, sur la scène du Zénith, le 03 avril prochain.