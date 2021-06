Crédit: Julien Doré by Georges Biard

Julien Doré et Clara Luciani sont très amis et puisque Clara Luciani a sorti son album vendredi, Julien Doré lui a fait une surprise. Une vidéo où on peut voir Stéphane Bern chanter “Le reste”, premier single de l’album de Clara Luciani. Une belle surprise pour Clara Luciani puisqu’elle adore Stéphane Bern. Vous pouvez découvrir la vidéo sur le compte Instagram de Julien Doré.