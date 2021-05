Crédit: Julien Doré by Georges Biard

Julien Doré s’est lancé un petit défi sur les réseaux sociaux, reproduire le titre "Only You" de The Platters accompagné par l’un de ses deux chiens. L'humoriste Florence Foresti a décidé de se prendre au jeu, elle a tenté le challenge, malheureusement son chien n'était pas si chaud apparemment.

Vous retrouvez ses vidéos sur le compte Instagram de Julien Doré : Version Julien Doré et version Florence Foresti.