Juliette Armanet a créé l'événement en dévoilant un joli ventre rond face aux photographes à Paris. C’était lors de l’avant première du film “ les enfants vont bien”. Film dans lequel elle joue avec Camille Cottin et qui sortira en salle le 03 décembre prochain. Juliette Armanet est déjà maman d'un petit Abel. La reine du disco-pop s'apprête donc à accueilli un nouveau bébé

A 44 ans, cette nouvelle grossesse est une aventure qui la comble. Juliette Armanet est effectivement apparue radieuse sur le tapis rouge !