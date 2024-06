La production de l’émission "The Voice" sur TF1 envisage quelques changements pour la future 14e saison. Cette nouvelle version pourrait introduire de nouveaux visages et de nouvelles personnalités. Vianney et Mika seraient potentiellement de retour la saison prochaine, mais probablement pas Zazie. Selon "Le Parisien", Juliette Armanet pourrait s'installer dans l'un des mythiques fauteuils rouges d'ici quelques mois. « Rien n’est fait », assure le producteur du programme, mais cela semble bien engagé.