Pour la douzième année consécutive, la troupe Quendor vous invite à en prendre pleins les yeux avec son spectacle équestre et médiéval. Show qui cette année se déroule en ce long week-end de l'Ascension.

La troupe Quendor, pour rappel, est une troupe de cavaliers, voltigeurs, comédiens tous passionnés. Cette passion qui les anime donne naissance chaque année à des spectacles de qualités où rien n’est laissé au hasard : les décors et les costumes bénéficient du plus grand soin. Tout comme la mise en scène et les effets pyrotechniques.

Pour la nouvelle création de la troupe Quendor nommée “Haut-Royaume”, le public retrouvera les grands incontournables : voltige, tournois, combats, danse, acrobatie et théâtre. Une trentaine de personnes et une quinzaine de chevaux sont mobilisés.

Pour l’histoire : nous sommes à mi-chemin entre réalité et fiction. “Haut-Royaume” met en scène l’histoire d’un barde fraîchement arrivé dans la ville. Il souhaite chanter les exploits des chevaliers locaux mais va vite se rendre compte que ces chevaliers ne sont pas si héroïques et peuvent même se montrer assez loufoques.

“Haut-Royaume” de la troupe Quendor est un spectacle pour toute la famille. RDV au Moulin de la Licorne de Jungholtz ce soir et/ou demain dès 20h.

Réservation possible :

- Par mail à troupe.quendor@gmail.com.

- Par téléphone :06.98.22.15.01

- Par internet : www.billetweb.fr

Entrée : 15 € adultes, 12 € réduit, 8 € pour les moins de 10 ans, gratuit pour les moins de trois ans.

Durée du spectacle : 1 heure