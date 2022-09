Crédit: Wikimedia Commons by Lou Stejskal : Flickr

Début juin, Justin Bieber révélait souffrir d'un syndrome entraînant la paralysie du visage. Un trouble rare qui l'a contraint à interrompre sa tournée « Justice World Tour » pendant plusieurs semaines.

Le chanteur canadien a depuis repris ses concerts , se produisant en Europe et plus récemment à Rio, au Brésil. Mais nouveau coup d'arret : toujours à cause de cette paralysie faciale, la la tournée mondiale est de nouveau suspendue. Justin Bieber en est désolée, il a tenu à rassurer ses fans . Il va bien mais a besoin de repos pour le moment.