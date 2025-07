On le sait depuis un moment ! Justin Bieber n’est pas au meilleur de sa forme. Il souffre d’accès de colère notamment et de dépression. Cela impacte son couple et les rumeurs de divorce sont de plus en plus présentes.

La semaine dernière, sa femme Hailey Bieber a été aperçue dans les rues de New York à plusieurs reprises sans son alliance. Une bague de 500 000 dollars offerte par Justin Bieber. Des clichés qui alimentent forcément les rumeurs de séparation du couple.