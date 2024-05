La vedette canadienne a partagé cette nouvelle sur son compte Instagram. À travers plusieurs images et une vidéo, le couple dégage une affection palpable, tandis que Justin Bieber capture des clichés de son épouse, radieuse avec son ventre rond. Il s'agit là du premier enfant pour Justin Bieber et son épouse. En moins de deux heures, la publication a déjà accumulé plus de 5 millions de mentions "j'aime", ainsi que de nombreux messages de félicitations.