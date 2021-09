Il y a quelques jours, des sms ont fuité sur son téléphone. Parmi tous les sms on peut lire un échange entre Kanye et son ingénieur du son. L’ingénieur prévient un matin qu’il a loupé son réveil et qu’il arrive, assez paniqué. Ce à quoi Kany West lui répond “Tu es viré, rentre chez toi" et "Arrête les messages, trouve Dieu, revient après que tu l’aies trouvé".