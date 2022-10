Crédit: Wikimedia Commons by David Shankbone

Le rappeur américain multiplie les frasques depuis quelques semaines.

Et ces frasques lui coûtent chères. Et ce n’est qu’une façon de parler : alors qu’il y a quelques jours à peine, il faisait partie de la liste des 12 célébrités milliardaires avec une fortune estimée à près de 2 milliards de dollars. Aujourd’hui, il n’est officiellement plus un milliardaire.

A cause de ses récents propos, il a perdu le contrat avec Adidas, un gros et juteux contrat. Et c'est cette perte qui a fortement impacté sa fortune.