KANYE WEST PRÉSENT À COACHELLA ? ON A LA RÉPONSE

Il y a quelques jours, on vous parlait de cette pétition qui circulait sur le net, visant à interdire Kanye West à Coachella, l’un des plus gros festival américain. Cette pétition a réuni plus de 50 000 signatures et a donné raison à ses signataires : Kanye West ne sera donc pas à Coachella. C’est lui qui a pris cette décision, on ne sait pas exactement si c’est à cause de cette pétition mais en tout cas il ne sera pas là.