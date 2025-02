Moins de deux semaines après leur apparition polémique sur le tapis rouge des Grammy Awards, Kanye West et Bianca Censori envisageraient de divorcer, selon des informations révélées par la presse people. Le producteur de musique de 47 ans et son épouse auraient mis un terme à leur union et demandé chacun l’avis d’un avocat.

Un accord verbal aurait été trouvé pour que la jeune architecte d’intérieur de 30 ans perçoive la somme de 5 millions de dollars et qu'elle puisse rester dans leur propriété de Los Angeles.