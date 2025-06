Le footballeur est sur le point de dire oui à sa compagne, l’actrice Lyna Khoudri. C’est en mai dernier, à l’occasion du festival de Cannes que le couple a officialisé leur relation. Et un mois plus tard, un nouveau cap s’apprête à être affranchi : le mariage !

Selon les informations de Paris Match, Karim Benzema et Lyna Khoudri vont se marier en Corse les 5 et 6 juillet prochains. Les futurs mariés auraient prévu de réunir leurs proches dans un cadre discret et romantique.

On leur souhaite avec un peu d'avance beaucoup de bonheur !