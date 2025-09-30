Karine Lemarchand a pris la parole sur ses réseaux pour mettre en garde ses fans. Un brouteur usurpe son identité afin de soutirer de l’argent à des personnes trop crédules. Pour l’instant, un escroc a soutiré 3.500 euros soi-disant pour une association. Sur son compte instagram elle a partagé les images de son double créé par IA. Karine Lemarchand précise qu’elle ne demande jamais d’argent à des gens qu’elle ne connaît pas.. elle n’en demande pas non plus à ses connaissances !

Dans le doute, c’est simple, il faut savoir qu’elle « ne contacte jamais personne sur WhatsApp ».