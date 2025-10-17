La popstar américaine Katy Perry va se lancer l’été prochain dans sa première tournée des festivals en Europe. Avec pas moins de six escales en France. Les quatre premières sont dévoilées.

Elle se produira le 3 juillet au Main Square, à Arras, le 9 juillet à Musilac, à Aix-les-Bains, le 16 juillet aux Vieilles Charrues à Carhaix, et le 17 au Lovely Brive Festival. Deux autres dates seront dévoilées dans les prochains jours.