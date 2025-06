C’était l’un des couples les plus en vogue de Hollywood ! Après 9 ans d’amour, Katy Perry et Orlando Bloom ont mis un terme à leur relation. Une rupture qui a particulièrement surpris les fans des deux stars américaines, mais qui a été confirmée par une série d'indices qui ne laissent planer aucun doute. Le couple n’a plus été vu ensemble depuis le 3 mars dernier. L'acteur britannique est récemment apparu seul au mariage du milliardaire et patron d'Amazon, Jeff Bezos.

Katy Perry, a quant à elle mis en location leur villa de Beverly Hills. Un proche du couple confirme par ailleurs la séparation précisant que la chanteuse est bouleversée et soulagée !

Katy Perry et Orlando étaient en couple depuis 2016. Ils sont parents d’une petite Daisy née en 2020.