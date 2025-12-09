Ce n’était évidemment plus un secret ! Mais au moins cette fois c’est clair : Katy Perry et Justin Trudeau ont officialisé leur relation sur les réseaux sociaux, quelques semaines après une première apparition publique sur un tapis rouge parisien. Dans une série de photos et vidéos postées sur son compte Instagram, la chanteuse s’est affichée dans la capitale japonaise avec Justin Trudeau. des photos qui affichent clairement leur bonheur et ça fait plaisir à voir

Pour rappel : Justin Trudeau a quitté ses fonctions de Premier ministre en mars, après dix années passées à la tête du Canada. Lui et sa femme Sophie Grégoire, qui ont trois enfants, avaient annoncé leur séparation à l’été 2023. Katy Perry a, elle, partagé la vie de l’acteur britannique Orlando Bloom et ils sont les parents d’une fille.