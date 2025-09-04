Les rumeurs allaient bon train concernant sa tournée, surtout concernant les ventes des billets pour son “Lifetimes Tour”. Mais Katy Perry vient de dévoiler des chiffres exceptionnels : plus d’un million de billets vendus et plus de 80 millions de dollars de recettes. Ce sont les chiffres pour les Etats Unis, le Canada et l’Australie seulement… pas pour l’intégralité de sa tournée ! Reste encore à venir les chiffres de l’Amérique Latine, la Chine et l’Europe.

Le “Lifetimes Tour” s’annonce donc comme la tournée la plus lucrative de Katy Perry !

Katy Perry qui passera bientôt par l’Accor Arena de Paris. Elle sera là le 24 octobre puis les 4 et 5 novembre. Ensuite direction Lyon le 7 novembre