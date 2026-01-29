Après la mort de 2 citoyens américains, abattus par des agents de la police de l’immigration américaine (ICE) à Minneapolis, la star a lancé un appel à ses 201 millions d’abonnés sur Instagram. Sur fond rouge, la chanteuse explique que les américains ont jusqu’au vendredi 30 janvier pour empêcher que 10 milliards de dollars (en plus des 75 milliards déjà financés) ne soient versés à l’ICE, qu’il est temps de transformer la colère en action. La star a même préparé un petit formulaire pour aider les internautes à adresser leur mécontentement directement à leurs sénateurs et faire obstruction au prochain projet de loi sur les crédits alloués à la sécurité intérieure.