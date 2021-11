On en parle de plus en plus car la date approche. C’est la semaine prochaine que la plupart des marchés de Noël accueilleront leurs premiers visiteurs. Et alors que le décompte est lancé , les conditions dans lesquelles se dérouleront ces évènements se précisent !

Jeudi, la préfecture du Haut-Rhin a pris la décision d’imposer le port du masque à toutes personnes de plus de 11 ans sur l’ensemble des marchés de Noël organisés à travers le département. Aujourd'hui c’est la municipalité de Kaysersberg qui a pris une décision claire : il faudra OBLIGATOIREMENT présenter un pass sanitaire en règle pour déambuler entre les cabanons à Kaysersberg.

La commune est la première à prendre cette décision en Alsace. L’office du tourisme explique qu’il s’agit de garantir la sécurité de tous : des visiteurs mais des exposants et commerçants présents. Des contrôles seront effectués à l’entrée du marché de Noël de Kaysersberg.

Rappelons que le marché de Noël kaysersbergeois est chaque année l'un des plus visités de la région. Le marché de Noël aura lieu chaque week-end à partir du 26 novembre jusqu’au 19 décembre. Avec une prolongation lundi et mardi 20/21 décembre