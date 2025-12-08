On connaît bien l’acteur Keanu Reeves, on connait peut etre un peu moins le musicien Keanu Reeves et pourtant … Il fait partie du groupe de rock Dogstar. Groupe qui a déjà rempli la Cigale à Paris en 2024. Et Keanu Reeves et son groupe seront de retour à Paris le 17 juin 2026. Le trio américain investira cette fois la scène mythique de l’Olympia dans le cadre de sa tournée européenne All In Now Tour : Europe 2026.

Une tournée européenne de 23 dates qui débutera le 11 juin à Dublin avant de passer par Londres Barcelone, Hambourg, Amsterdam et Rome.