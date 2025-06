Divorcé après 15 ans de mariage, Keen’V s’est confié sur les causes de cette séparation définitive. Le chanteur explique que c’est lui qui a pris la décision parce que parfois l’amour ne suffit pas, selon ses mots. Il explique aimé tjs celle qui est son ex femme mais qu’il a tenu à privilégier le bien etre et le bonheur de cette dernière.

En fait, depuis quelques années, ils ne se voyaient plus beaucoup et Keen’V trouvait égoïste de lui imposer cette vie plus longtemps !

Son seul regret est que ce divorce ait été rendu public. Il aurait voulu que cela reste privé. Tout comme il a su garder privé son mariage durant toutes ces années !