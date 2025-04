Il y a un an, le chanteur frôlait la mort après s’être tiré dessus. C’était après une violente dispute avec sa compagne Soraya. Un an plus tard, c’est une nouvelle bien plus joyeuse qui concerne Kendji Girac. Lui et sa femme attendent leur 2eme enfant. Soraya est enceinte d’au moins 5 mois.

Le couple semble avoir surmonté l’épreuve douloureuse. C’est en tout cas un beau signe d’espoir et d’amour !