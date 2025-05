Un peu plus d’un an après avoir frôlé la mort, le chanteur Kendji Girac revient avec une nouvelle pleine de joie. À 28 ans, il vient d’annoncer la naissance de son deuxième enfant, un petit garçon. L'enfant va bien, la maman Soraya aussi. Et visiblement papa est très heureux !

Dans une publication sur Instagram, Kendji Girac a partagé une photo attendrissante où l’on voit la minuscule main de son bébé agrippant son doigt. « Mon trésor, ma fierté, mon amour. Aujourd’hui à 15 h 10, notre petit garçon est arrivé au monde », écrit l’artiste, visiblement ému.

Félicitation à toute la famille !