Incontestablement, c’est le concert le moins cher de France !

Kendji Girac a donné un concert pour seulement un euro dans un bar à Rennes. En caméra caché, plusieurs passants ont eu la chance d’avoir cette proposition soudaine : voir un mini concert de Kendji en échange d’un euro. Si beaucoup ont cru à une plaisanterie, ceux qui ont osé tenter leur chance ont pu profiter d’un moment exceptionnel, en tout petit comité, avec l’artiste ! Une caméra cachée inspirée d’une vidéo américaine publiée 10 ans plus tôt avec Ed Sheeran cette fois. Pour Ed Sheeran ils étaient 2, pour Kendji ils étaient 4 !

Kendji Girac qui sera en concert sur la scène du Zenith de Strasbourg le 07 mars prochain. Il faudra débourser un peu plus qu'un euro !