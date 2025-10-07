Après une performance en demi-teinte à Rock-en-Seine fin août et la sortie d’un titre inédit “Once”, le rappeur américain a annoncé qu'il mettait sa carrière en pause. Il a qualifié cette dernière d'"assez longue". Il préfere se concentrer sur ses "autres rêves".Le rappeur préfère notamment se focaliser sur le cinéma. "Je viens de terminer le premier jour de tournage de mon documentaire. J’ai terminé deux séquences aujourd’hui. Je suis comblé", a-t-il confié.