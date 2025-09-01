Elle a passé l’examen du barreau de Californie, l’un des plus difficiles des Etats Unis. L’épreuve se déroulait sur 2 jours avec 5 essais d’une heure, un teste de 90 minutes et 200 questions à choix multiples.

Après avoir achevé 6 années d’apprentissage en cabinet, l’influenceuse de 44 ans attend maintenant les résultats. Ils seront publiés le 7 novembre. Si elle réussit, elle pourra exercer le métier d’avocate, comme son père.