Kim Kardashian a terminé son semestre de droit avec les honneurs. La star a révélé qu'au vu de ses excellents résultats lors de ses derniers partiels, elle espère pouvoir passer le barreau d'ici un an. Elle poursuit actuellement ses études en droit constitutionnel. Bien qu'elle n'ait pas été une passionnée au départ et qu'elle ait rencontré quelques difficultés, elle a obtenu un score de 100 % à un examen et de 95 % à un autre... À ce rythme, il se pourrait bien que nous puissions bientôt voir Kim Kardashian exercer en tant qu'avocate.