En mai dernier, Kim Kardashian avait obtenu son diplôme de droit après six années d’études. Il ne manquait plus que l’examen du barreau à la star de téléréalité, déjà juriste, pour exercer et plaider.

Mais elle devra encore attendre pour pouvoir plaider. Sur son compte Instagram (suivi par 354 millions d’abonnés), l’icône de la téléréalité a annoncé dans une « story » qu’elle avait raté l’examen du barreau en Californie. Kim Kardashian violemment critiqué les voyants qui lui avaient assuré qu’elle réussirait à passer le barreau et à devenir avocate.