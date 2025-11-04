Dans le dernier épisode de sa série : “les kardashian”, Kim kardashian a mis en colère les gens de la Nasa. Elle y affirme que jamais personne n’a marché sur la lune. Que l’alunissage des américaines ne serait qu’un canular. Elle dit : “ Va sur Tiktok. Regarde par toi - même… Il n’y a pas de gravité sur la lune . Pourquoi le drapeau flotte-t-il? Pourquoi il n’y a pas d’étoiles ?”

Ses propos ont suscité une réaction immédiate. La NASA s’est permise de rappeler que 6 missions ont bel et bien eu lieu. Les spécialistes invitent la star au Centre Spatial Kennedy.