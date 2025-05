Crédit : The White House from Washington, DC

À peine remise de ses émotions suite au braquage dont elle a été victime et du procès qui s’en est suivi à Paris, Kim Kardashian a eu la grande joie de partager une grande nouvelle. La star de téléréalité a officiellement obtenu son diplôme de droit après six années d’études. C’est entourée de sa famille et de ses amis qu’elle a fêté la nouvelle, lors d’une cérémonie de remise des diplômes à Beverly Hills.

Si Kim Kardashian peut dorénavant prétendre être juriste, elle doit encore passer l’examen du barreau de l’Etat de Californie afin de pouvoir exercer et plaider.