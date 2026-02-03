L’entrepreneuse américaine s’est rendue au Royaume-Unis, visiblement pour une escapade romantique avec la star britannique de Formule 1. Ils ont passé un week-end de luxe dans un sublime hôtel, où ils ont partagé un dîner intime ainsi qu’un massage en duo. Kim Kardashian est arrivée sur place samedi après midi à l’aéroport d’Oxford à bord de son jet privé. Plus tard dans la journée, Lewis est arrivé en hélicoptère de Londres.

Kim Kardashian et Lewis Hamilton se connaissent depuis plusieurs années. Ils se sont croisés pour la première fois en 2014 avec leurs partenaires de l’époque – Kanye West et Nicole Scherzinger – lors des GQ Awards à Londres.