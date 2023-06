C'est lors d'un épisode du podcast "On purpose with Jay Shetty" qu'elle a révélé cette pratique. Chaque année, depuis la naissance de ses quatre enfants, elle leur écrit une lettre individuelle pour leur anniversaire. Dans ces lettres, elle résume l'année écoulée en incluant des détails sur leur vie quotidienne. Elle mentionne leurs amis, les expressions amusantes qu'ils utilisent, leurs plats préférés et même toutes les bêtises qu'ils peuvent faire.

Elle avoue prendre énormément de plaisir à se plier à cet exercice et constate que la pile de lettres ne cesse de s'agrandir d'année en année.