Kim Kardashian fera partie de la douzième saison d'American Horror Story, comme l'a annoncé le créateur de la série, Ryan Murphy, sur son compte Instagram en publiant une photo de la starlette. Cette annonce a suscité l'engouement des fans, bien que le rôle de Kim Kardashian n'ait pas encore été précisé.

Selon les dires de Ryan Murphy, le rôle a été spécialement écrit pour elle et sa participation apportera un plus à l'intrigue de la série. La saison 12 d'American Horror Story est très attendue, et les fans sont impatients de découvrir les nouveaux personnages qui feront leur apparition.