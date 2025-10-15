Kylie Jenner donne encore un nouvel élan à sa carrière.

Alors qu’elle a annoncé récemment ses débuts au cinéma dans le film “The moment” de Charles XCX, la compagne de Timothée Chalamet se lance dans la chanson. Elle chante sur le morceau de Terror J appelé “Fourth Strike”. Titre qui accompagne la dernière campagne de pub de sa marque de cosmétique lancée en 2014. En fait Kylie Jenner se met à rapper et elle termine son passage en lançant son nom d’artiste «King Kylie».