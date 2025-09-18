Pour ses 88 ans, Morgan Freeman a fait don de 11 millions de dollars pour créer un sanctuaire destiné aux chiens errants et abandonnés. Ce sanctuaire comprend un abri, des soins médicaux, une rééducation et une grande aire de jeu. Les chiens considérés non adoptables y recevront une prise en charge à vie. d'autres pourront être adoptés.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur américain s’engage pour la cause animale. Il est déjà engagé dans la protection des abeilles avec son ranch transformé en refuge.