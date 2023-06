Reese Witherspoon est une actrice célèbre, connue pour ses rôles dans des films tels que La Revanche d'une blonde et Big Little Lies. Elle joue également dans la série à succès The Morning Show aux côtés de Jennifer Aniston. Selon Forbes, sa fortune personnelle s'élève aujourd'hui à 400 millions de dollars, ce qui fait d'elle l'actrice la plus riche au monde.

En août 2021, Reese Witherspoon a vendu sa société de production Hello Sunshine pour la somme impressionnante de 900 millions de dollars. Dans cette entreprise, elle détenait 18% des parts de la société. Cependant, il est intéressant de noter qu'elle occupe seulement la 59e place du classement des femmes les plus riches d'Amérique. Ce classement inclut également des chanteuses renommées telles que Taylor Swift, Rihanna et Madonna.

Ces chiffres témoignent du succès et de l'influence financière de Reese Witherspoon dans l'industrie du divertissement, tant en tant qu'actrice que productrice.