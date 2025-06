Sandra Oh

Elle s’est faite connaître du grand public grâce à son rôle de Cristina Yang, chirurgien dans Grey's Anatomy. Et bien la fiction rejoint la réalité. Sandra Oh est désormais vraiment docteur : l’actrice a reçu un doctorat honorifique du Dartmouth College, lors de la cérémonie annuelle de remise des diplômes organisée à Hanover, dans le New Hampshire. Il s’agit d’un diplôme de doctorat des arts.

La star a prononcé un discours devant près de 10 000 personnes. Elle a remercié l’université. d’avoir contribué à réaliser le rêve de ses parents : qu’elle obtienne un diplôme. Et un doctorat, qui plus est !