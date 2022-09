ACTUALITES LOCALES

L'Alsacien et Influenceur, Cyril Schreiner a remporté le prix de l'humour hier soir lors des "For You Awards", une soirée pour récompenser les meilleurs Influenceurs français.

L’université de Strasbourg compte fermer ses portes deux semaines cet hiver compte tenu des prix de l’énergie. La rentrée après les vacances de Noël, prévue le 3 janvier 2023, aura finalement lieu le 9 janvier et une semaine de cours en distanciel sera imposée en février.