"This Is Me… Now pourrait être considéré comme son dernier album, une possibilité évoquée par la chanteuse elle-même lors d'une récente entrevue. Cependant, bien que Jennifer Lopez envisage de mettre fin au format album, cela ne signifie pas qu'elle est prête à prendre sa retraite. "J'ai le sentiment que c'est la fin d'une époque pour moi et le début d'une nouvelle", a-t-elle déclaré. Nous sommes impatients de découvrir quelle direction elle prendra dans sa carrière par la suite."