Elle s’appelle Zoé Weulersse, elle a 21 ans et depuis hier soir elle est Miss Excellence Alsace 2021.

Après 4 défilés sur scène et une présentation au micro, elle a décoché sa couronne face à une salle bien remplie au Paradis des sources de Soultzmatt. Un moment plein d’émotion pour cette jeune femme : “Je suis très émue, je suis ravie ! Je trouve ça incroyable, je n’en reviens pas. En fait je ne réalise pas du tout ce qui va m' arriver et ce que va être l' avenir et bien sûr il y aura élection nationale” a-t-elle réagi encore sur scène , les étoiles pleins les yeux.

D’autant que la jeune femme originaire de Wissembourg, en quête de confiance en elle, participait à son premier concours de beauté : “J'avais envie de vivre une nouvelle expérience pour gagner en assurance et en confiance en moi.” Après son sacre, c’est sans doute chose faite ! Zoé est étudiante en master franco allemand. Elle souhaite devenir professeur des écoles bilingues.

Prochaine étape pour la jeune fille : l’élection nationale.

La nouvelle miss alsacienne va maintenant se préparer désormais à représenter l’Alsace pour le titre de Miss excellence Nationale, le 14 mai à Saint-Amand-Morond, dans le Cher. "Pour l'instant je n'y pense pas encore mais ça viendra. Je profite d'abord de l'instant présent" a déclaré Zoé Weulerss.

Alors rappelons que Miss Excellence est le concours de beauté fondé par Geneviève de Fontenay en 2010. Hier, lors de la cérémonie, son héritage a été largement revendiqué par Christiane Lillio, présidente du comité Miss Excellence France depuis 12 ans et Miss France 1968. Avec un fonctionnement « associatif », « on fait tout pour apporter le meilleur à nos filles » a-t-elle rappelé.

Enfin, comme dans chaque élection, il y a la miss et ses dauphines.

1ere dauphine : Laurine Putzig (19 ans, de Habsheim)

2eme dauphine: Delphine Stoll (24 ans, de Kilstett)

3eme dauphine : Betty Ostan (24 ans, d’Ostwald)

4eme dauphine : Julia Vincent (19 ans, de Westhoffen).

Morgane Mehier de Mathuisieulx a quant à elle décroché le prix Balnéaire ( prix des anciennes miss).