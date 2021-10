J-2 et l’Alsace aura sa toute nouvelle reine de beauté ! L'élection de Miss Alsace 2021 est prévue pour ce dimanche 10 octobre.

19 candidates âgées entre 18 et 23 ans sont en lice dont une grande majorité de jeunes filles bas-rhinoises. Il n’y a effectivement que 5 haut-rhinoises en compétition : Chiara 19 ans de Steinbrunn-le-bas, Audrey 20 ans de Mulhouse, Ségolène 21 ans de Hindlingen, Maëlys 20 ans venue de Jebsheim et Alexandra 23 ans d’Andolsheim.

Elles se préparent toutes activement et consciencieusement depuis des mois. Ces charmantes jeunes femmes ont acquis les compétences indispensables en savoir-être et savoir-faire. Selon les organisateurs, esprit d’équipe, valeurs partagées et force du collectif animent cette sélection 2021. Pour chacune d’elles, l’heure est désormais venue de faire connaître au public présent les qualités qui feront d’elle une excellente ambassadrice de la région.

2 300 spectateurs, environ, seront présents à Sélestat ce dimanche pour soutenir les candidates.

Alors, qui succédera à Aurélie Roux, Miss Alsace 2020 ? Réponse dimanche en fin de journée !

L’élection de la nouvelle Miss Alsace c’est ce 10 octobre dès 16h au centre sportif intercommunal de Sélestat.

La jeune femme qui décrochera la prestigieuse écharpe de Miss Alsace 2021 représentera ensuite notre région lors du concours national. L’élection de Miss France est prévue le 11 décembre, à Caen.