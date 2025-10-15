Laurence Boccolini annonce son départ du groupe France Télévision. Elle arrête tout et elle explique avoir pris cette décision à regret.

Rien ne va plus depuis qu’elle a été écartée de la présentation de l’émission “Les enfants de la télé”. L' animatrice a déploré avoir été mise devant le fait accompli lors de son éviction, qui fait qu'elle a perdu "quasi 100% de son chiffre d'affaires". On lui a proposé quelques primes ou encore la présentation en format court de "Mot de passe". Mais ce n’était pas suffisant.

Elle a donc décidé de partir et annonce le lancement de sa propre chaîne youtube avec des podcasts dontignore encore le contenu !